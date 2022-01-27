На 21 случай больше, чем накануне. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости за все волны пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе

На 21 случай больше, чем накануне. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости за все волны пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 87 482. В лидерах по приросту Владимир: +95 заболевших. Город Кольчугино на втором месте антирейтинга: +88 случаев. На третьем Гусь-Хрустальный: +82 заболевших за сутки. Всего с начала пандемии в