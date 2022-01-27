На 21 случай больше, чем накануне. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости за все волны пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-417-zarazhyonnyx-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 417 заражённых коронавирусом</a> - На 21 случай больше, чем накануне. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости за все волны пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-417-zarazhyonnyx-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 417 заражённых коронавирусом[/url] - На 21 случай больше, чем накануне. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости за все волны пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе