Авария произошла в Александровском районе на 121-ом километре трассы «Кольчугино — Колокша — Александров — Верхние Дворики».

Во Владимирской области в лобовом столкновении с фурой погиб 34-летний водитель Chevrolet. Авария произошла в Александровском районе на 121-ом километре трассы «Кольчугино — Колокша — Александров — Верхние Дворики».По предварительной информации пресс-службы УМВД региона, водитель иномарки превысил скорость, не учёл погодные условия, заснеженность автомагистрали и вылетел на встречную полосу, где протаранил грузовик Volvo. Владелец легковушки погиб на месте ДТП.Управление ГИБДД призывает автомобилистов и пешеходов учитывать сложные метеорологические условия, избегать рискованных манёвров на дорогах и соблюдать ПДД.