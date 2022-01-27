Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, что 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Жертвами стали почти миллион человек – это больше, чем потери США и Великобритании за все годы Второй мировой войны, подчеркнул председатель ГД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем напомнил, что 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Жертвами стали почти миллион человек – это больше, чем потери США и Великобритании за все годы Второй мировой войны, подчеркнул председатель ГД.Володин рассказал, что его дед погиб 25 ноября 1941 года под Тихвином. Шли бои за участок железной дороги, по которой в Ленинград доставлялось продовольствие."Подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине", – подчеркнул спикер.Он отметил, что целью нацистов было полное уничтожение Ленинграда и его населения. Несмотря на тяжелейшие условия, жители города продолжали обеспечивать фронт всем необходимым, написал Володин."Незабываемые образы тех страшных дней: хлебные карточки по 125 граммов, Дорога жизни, 7-я "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича. О них знает каждый из нас", – напомнил спикер.По его словам, сейчас коллективный Запад пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг народа. Володин призвал помнить о павших, чтить и уважать живых и делать все, чтобы не допустить повторения трагедии.