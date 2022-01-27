На лекарства льготникам в 2022 году выделят около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил на второй прямой линии врио губернатора Александр Авдеев. Он заявил, что вопрос с бесплатными лекарствами

На лекарства льготникам в 2022 году выделят около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил на второй прямой линии врио губернатора Александр Авдеев. Он заявил, что вопрос с бесплатными лекарствами для льготников решится в этом году. В 2021 году произошёл системный сбой в закупках. На октябрь в регионе насчитывалось до 5 тысяч просроченных – выписанных врачом,