По инструментам с фиксированной доходностью обороты остаются на прежних уровнях.

ВТБ Капитал Инвестиции в январе отмечают двукратный рост торговых оборотов и числа сделок на фоне увеличившейся волатильности на рынках. Основные объемы приходятся на российские акции и валюту. По инструментам с фиксированной доходностью обороты остаются на прежних уровнях. Тенденции в поведении клиентов разнонаправлены: часть инвесторов сокращает риски в своих портфелях, другая использует текущие уровни цен для наращивания рискового портфеля, отдавая предпочтение российским акциям.«На фоне высокой волатильности на рынках в январе мы получали много вопросов по текущей ситуации, часть из них связана с управлением маржинальной позицией. Могу отметить взвешенное и рациональное поведение розничных инвесторов: прежде чем действовать, они думают, консультируются, задают вопросы, как лучше вести себя в подобной ситуации, в какие активы имеет смысл ребалансировать портфель. Мы активно работаем, чтобы помочь им спокойно пройти этот период до момента стабилизации на рынках», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.Текущие уровни цен побуждают новых инвесторов формировать долгосрочные портфели. Так, к 25 января клиенты открыли в ВТБ Капитал Инвестиции 100 тысяч новых счетов. Объем пополнений составил 65,7 млрд руб., что соответствует цифре за весь январь 2021 г. Основной рост в объемах торгов пришелся на российские акции. По иностранным цифры оказались сопоставимы с декабрем 2021. Существенных изменений по сделкам с инструментами с фиксированной доходностью по сравнению с декабрем также не наблюдается. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции отмечают рост объемов торгов на валютном рынке. К текущему моменту показатель уже превысил значения декабря почти на треть.«Дивидендная доходность российского рынка сейчас находится на уровне 11-12% годовых, что является максимальным значением как на развитых, так и развивающихся рынках, а по отдельным эмитентам находится на более высоких уровнях. Индекс МосБиржи снизился до уровня 120-недельной скользящей средней. За последние 7 лет такое происходило трижды: в июне 2017 года, марте 2020 года и ноябре 2020 года. Во всех трех случаях он оставался ниже этой линии от нескольких дней до нескольких недель, после чего показывал уверенный рост. Этот технический уровень может стать хорошей точкой для входа в российские акции», - отметил Потапов.Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции прогнозируют, что геополитические и по-прежнему сохраняющиеся пандемийные риски какое-то время еще могут оказывать давление на рынок. Но уже в течение 2-3 месяцев акции российских компаний могут начать реализовывать свой потенциал.Советы от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции:Исторически рынок всегда растет. Поэтому в момент обвалов важно не паниковать, не совершать импульсивных покупок или продаж.Вспомните, какой у вас был план, когда вы собирали портфель, и оцените ситуацию на рынке. Возможно, лучшее решение — не делать ничего.Если в вашем портфеле большой процент акций и вам некомфортно переживать падение рынка с текущим портфелем, возможно, в будущем стоит снизить риск — уменьшить долю акций и увеличить долю облигаций. Сделать это лучше, когда спадет паника и рынок начнет расти.Если вы только открыли счет и еще ничего не купили, имейте в виду, что, наращивая портфель акций в период коррекций рынка, лучше всего не пытаться угадать, когда будет дно – это невозможно определить точно. Лучше разбить сумму, которую собираетесь вложить, на несколько равных частей и осуществлять покупки в 3-4 шага с течением времени, растянув этот процесс на несколько недель, месяцев или кварталов — в зависимости от того, насколько длительной он представляет себе коррекцию. Деньги, отложенные на приобретение акций в период наблюдений лучше всего вложить в безрисковые инструменты, например, в биржевой фонд денежного рынка БПИФ ВТБ Ликвидность, который можно купить и продать, когда придет удачный момент для покупок, в один клик и который дает стабильный процентный доход, сопоставимый с доходностью вкладов до востребования.Если вы занимали у брокера деньги или ценные бумаги, следите за соотношением долга и залога. Если на счете будет недостаточно активов для покрытия кредита, брокер может принудительно продать часть ценных бумаг из вашего портфеля. Чтобы этого не произошло, внесите дополнительные средства на счет и сократите сумму долга.Справка:ВТБ Капитал Инвестиции - крупнейшая в России инвестиционная платформа, созданная в 2018 г., включающая в себя несколько направлений: управляющие компании для российских и международных инвесторов, брокерское обслуживание для розничных клиентов, корпоративных клиентов и институциональных инвесторов, обслуживание физических лиц на рынке Форекс. Оказывает полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных, состоятельных частных клиентов, а также российских и международных институциональных инвесторов. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции – 4,4 трлн рублей, рост за 2021 г. – 30%. Общее число клиентов – 2,2 млн.