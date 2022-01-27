Медработники фиксируют резкий подъём заболеваемости коронавирусом в области. В день число обращений к врачу увеличилось почти в 3 раза. Из 365 школ области на дистанте – 12. Ждать ли

Медработники фиксируют резкий подъём заболеваемости коронавирусом в области. В день число обращений к врачу увеличилось почти в 3 раза. Из 365 школ области на дистанте – 12. Ждать ли массового перехода учеников на удалённую учёбу и почему “омикронщиков” в нашем регионе пока так и не могут выявлять самостоятельно? Каждый 2-ой мазок на ковид в регионе