Медработники фиксируют резкий подъём заболеваемости коронавирусом в области. В день число обращений к врачу увеличилось почти в 3 раза. Из 365 школ области на дистанте – 12. Ждать ли
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2022-zabolevshix-v-regione-mnogo-a-vot-skolko-omikronshhikov.html" target="_blank">Заболевших в регионе много, а вот сколько омикронщиков?</a> - Медработники фиксируют резкий подъём заболеваемости коронавирусом в области. В день число обращений к врачу увеличилось почти в 3 раза. Из 365 школ области на дистанте – 12. Ждать ли
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2022-zabolevshix-v-regione-mnogo-a-vot-skolko-omikronshhikov.html]Заболевших в регионе много, а вот сколько омикронщиков?[/url] - Медработники фиксируют резкий подъём заболеваемости коронавирусом в области. В день число обращений к врачу увеличилось почти в 3 раза. Из 365 школ области на дистанте – 12. Ждать ли