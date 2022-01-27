Представители Гидрометцентра России предупреждают, что в феврале в Центральном регионе ожидаются...

Представители Гидрометцентра России предупреждают, что в феврале в Центральном регионе ожидаются морозы до -20 градусов.По словам метеоролога, периоды теплой и холодной волн будут сменять друг друга на протяжении всего месяца. "Все показатели: индекс циркуляции атмосферы, так называемая арктическая осцилляция, северо-атлантические колебания – показывают, что фазы отрицательные, то есть будут обязательно захлесты холодных воздушных масс с северо-востока", – уточнил специалист.Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, будут периодически колебания холодных и теплых периодов. 30-градусных морозов не прогнозируется, но понижение до -20 ожидается.Специалисты отмечают, что точно спрогнозировать, когда именно наступят такие морозы, можно только за несколько дней до их прихода.