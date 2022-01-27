Угрожая своему знакомому предметом, похожим на автомат Калашникова, мужчина требовал от него деньги в сумме 50 000 рублей.

В середине января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 26-летний житель города Вязники. Мужчина рассказал полицейским, что его знакомый безосновательно вымогает у него денежные средства в сумме 50 000 рублей.В ходе выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что в декабре прошлого года заявитель сам обратился к своему знакомому – ранее судимому 27-летнему жителю города Вязники, чтобы он помог ему разобраться с неким мужчиной, который якобы оказывал знаки внимания его девушке. Однако ранее судимого вязниковца данная ситуация смутила, в результате чего между мужчинами произошел конфликт.Затаив обиду за оскорбления в свой адрес, 27-летний местный житель решил отомстить. В вечернее время, находясь на территории гаражного кооператива, угрожая предметом, похожим на автомат Калашникова, фигурант потребовал от 26-летнего приятеля 50 000 рублей.Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал часть денег и планшетный компьютер, пообещав оставшуюся сумму отдать через пару дней. После случившегося потерпевший обратился в полицию.Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими и дал признательные показания, раскаявшись в содеянном.Изъятое оружие было направлено на экспертизу. Эксперты установили, что угрожал мужчина охолощенным светозвуковым автоматом Калашникова, который не предназначен для поражения живой или иной цели, так как имеет конструктивные изменения.В настоящее время отделом дознания Вязниковского ОМВД в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.