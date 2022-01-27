Угрожая своему знакомому предметом, похожим на автомат Калашникова, мужчина требовал от него деньги в сумме 50 000 рублей.
В середине января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 26-летний житель города Вязники. Мужчина рассказал полицейским, что его знакомый безосновательно вымогает у него денежные средства в сумме 50 000 рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что в декабре прошлого года заявитель сам обратился к своему знакомому – ранее судимому 27-летнему жителю города Вязники, чтобы он помог ему разобраться с неким мужчиной, который якобы оказывал знаки внимания его девушке. Однако ранее судимого вязниковца данная ситуация смутила, в результате чего между мужчинами произошел конфликт.
Затаив обиду за оскорбления в свой адрес, 27-летний местный житель решил отомстить. В вечернее время, находясь на территории гаражного кооператива, угрожая предметом, похожим на автомат Калашникова, фигурант потребовал от 26-летнего приятеля 50 000 рублей.
Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал часть денег и планшетный компьютер, пообещав оставшуюся сумму отдать через пару дней. После случившегося потерпевший обратился в полицию.
Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими и дал признательные показания, раскаявшись в содеянном.
Изъятое оружие было направлено на экспертизу. Эксперты установили, что угрожал мужчина охолощенным светозвуковым автоматом Калашникова, который не предназначен для поражения живой или иной цели, так как имеет конструктивные изменения.
В настоящее время отделом дознания Вязниковского ОМВД в отношении 27-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.