Собчак слукавила в отношениях с Богомоловым.

Собчак слукавила в отношениях с Богомоловым.Российская журналистка Ксения Собчак уже несколько дней отдыхает с мужем, режиссером Константином Богомоловым, на Алтае. Звезда активно делится кадрами с отдыха. Муж и жена ходят в баню, путешествуют по заснеженным лесам и наслаждаются обществом друг друга. С виду кажется, что в паре царит гармония и любовь.На одном из снимков Ксения Собчак валяется, раздвинув ноги, с мужем Константином Богомоловым в сугробе и выглядит довольно счастливой. Впрочем, не все узнали ее мужа."Извините, меня одну интересует, а с кем это Ксюша?" – написала поклонница.Собчак говорила, что с ними поехали отдыхать певица Глюкоза и ее муж Александр Чистяков. Тут то вскрылась наглая ложь Ксении Собчак. Все дело в том, что певица и ее супруг уже несколько дней публикуют снимки из Индии. Выходит, что друзья не отдыхают вместе.Так выяснилось, что Ксения Собчак выкладывает старые снимки. А сейчас она может находиться вообще где угодно. Впрочем, Собчак недавно уже попадалась на крупной лжи, поэтому ей не привыкать.Напомним, недавно вскрылось, что у Ксении Собчак есть израильский паспорт, хотя сама она ранее утверждала обратное.