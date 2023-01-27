С 2014 по сентябрь 2020 года владимирец убеждал граждан заключать договоры займов и передавать ему деньги для инвестирования. За это он обещал выплачивать высокие проценты.

Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор по делу о хищении более 60 миллионов рублей, - сообщили в региональной прокуратуре и УМВД России по Владимирской области. Подсудимого признали виновным в совершении 38 эпизодов преступлений.С 2014 по сентябрь 2020 года владимирец убеждал граждан заключать договоры займов и передавать ему деньги для инвестирования. За это он обещал выплачивать высокие проценты.Часть средств аферист возвращал потерпевшим под видом выплаты процентов, а остальные деньги тратил на личные нужды и игру на тотализаторе. Таким образом он обогатился почти на 60 миллионов рублей.Вину 36-летний фигурант признал частично. По его словам, он страдает игровой зависимостью, а выигрыш на ставках отдавал инвесторам.Суд учёл количество и объём хищений. Виновный получил семь лет колонии общего режима. Также с подсудимого взыскали 15 миллионов в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в силу.