Археологи обнаружили четыре ранее неизвестных гробницы в Египте. Они находились на древнем кладбище Саккара . В одной из них в известняковом саркофаге покоятся мумифицированные останки ..

Археологи обнаружили четыре ранее неизвестных гробницы в Египте. Они находились на древнем кладбище Саккара .В одной из них в известняковом саркофаге покоятся мумифицированные останки человека по имени Гекашепес, покрытые сусальным золотом. По словам специалистов, на сегодняшний день это самая старая из всех египетских мумий. Ее возраст составляет 4300 лет, отмечает . Самая большая из найденных гробниц принадлежит важному сановнику Хнумджедефу.