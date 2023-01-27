В Санкт-Петербурге прошел масштабный фестиваль студентов. Масштабный фестиваль студентов,...

В Санкт-Петербурге прошел масштабный фестиваль студентов.Масштабный фестиваль студентов, приуроченный ко Дню студента, прошёл в Санкт-Петербурге. За ним вживую и онлайн следили 750 миллионов человек. На СтудФесте в северной столице побывала и наша съемочная группа.От музыки и науки до спорта и арт-инсталляций. Открытое пространство на Васильевском острове в Санкт-Петербурге собрало более 11 тысяч людей практически со всей России. Большинство - студенты, с ними в открытом диалоге блогеры, представители отечественного шоу-бизнеса и топовые медиаменеджеры, которые своим примером вдохновляют молодое поколение.Алина Зиннатуллина, генеральный директор "Insight People":- Здесь собрались не просто блогеры. Здесь собрались студенты, которые хотят активно развиваться, просто у них, наверное, не всегда хватает для этого возможностей и каких-то дополнительных ресурсов. Сегодня мы показали, что есть мы, что мы готовы помогать, что мы в этом заинтересованы.Блогерство перестает быть просто хобби, считают организаторы. Создание уникального контента отчасти похоже на работу журналистов. А имея тысячную аудиторию подписчиков и транслируя им информацию, блогеры заметно влияют на аудиторию, становясь лидерами общественного мнения.Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE:- Пора ввести в реестр профессий такое название как "блогер". Потому что по факту - это современная журналистика. Это умение общаться с камерой, говорить в микрофон. Делать те же самые стенд-апы. Или обзоры, подводки и т.д. и т.п. Что там скрывать, у нас на RUTUBE одни из самых популярных, и на эксклюзиве - есть блогеры-обозреватели.Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика":- Когда энергетика идёт от студентов, от наших молодых умов, от будущего России - это, действительно, поток, который тебя с ног сшибает.Пространство СтудФеста было разделено на тематические зоны, крупнейшая из которых - лекторий. На ней говорили о развлекательном и познавательном контенте, и в целом - о жизни и развитии талантливой молодежи.Сергей Буторин, руководитель федерального проекта "Парки России":- Мы считаем, что блогосфера очень влияет на молодежь, на регионы. И для развития нам необходимо там создавать пространства. И сегодня с Yappy, RUTUBE, VK обсуждаем эти пространства, где молодежь может себя продвигать, усиливать свои компетенции.Для участников фестиваль - возможность найти новых друзей и зарядиться на достижение новых высот.Эмилия Кузнецова, участница СтудФеста:- Здесь есть разные локации, где человек может коммуницировать как с блогерами, так и сам снимать какие-то видео, узнавать что-то новое.Евгения Хренова, резидент "Insight People" г. Владимир:- Когда ты окружен такими суперуспешными людьми, каждый из которых заряжен, ты понимаешь - мне есть куда стремиться. Я хочу большего. И, соответственно, никогда не видишь вот этой планки, предела совершенства. "Insight People" - супер, самый лучший форум, который я видела!Всероссийский студенческий форум собрал порядка тысячи кумиров молодежи и открыл в этом году марафон ярких событий в мире блогосферы. Следующий крупный фестиваль пройдет уже летом.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”