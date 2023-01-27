Более 180 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено в 2022 году.
Сотрудники...
Более 180 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено в 2022 году.
Сотрудники «Энергосбыт Волга» за 2022 год выявили 184 случая самовольного подключения к электросетям на территории Владимирской области, из них 52 - повторно. Чаще всего нарушения фиксировались в Александровском, Судогодском и Петушинском районах:
Александровский район – 47
Судогодский район – 39
Петушинский район – 29
Вязниковский район – 21
Муромский район – 16
Ковровский район – 10
Камешковский район – 8
Собинский район – 5
Суздальский район – 5
Гороховецкий район – 1
Меленковский район – 1
Селивановский район – 1
Юрьев-Польский район – 1
В правоохранительные органы направлено 168 заявлений для привлечения нарушителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. Физлицам грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что нарушители наносят ущерб соседям. Из-за самовольных подключений снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника и растут начисления за ОДН. Кроме того, кустарные присоединения к сети могут привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos