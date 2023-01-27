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<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2023-bolee-180-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam-vyyavleno-v-2022-godu.html" target="_blank">Более 180 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено в 2022 году</a> - Более 180 случаев самовольного подключения к электросетям выявлено в 2022 году. Сотрудники...