Для города Владимира планируется закупить от 50 до 100 новых троллейбусов и автобусов. Во...

Для города Владимира планируется закупить от 50 до 100 новых троллейбусов и автобусов.Во Владимире сегодня обсудили одну из самых острых тем. Сферу общественных перевозок.Роли транспорта в развитии современного города посвятила своё выездное заседание Комиссия Общественной палаты России. Как менять ситуацию, и прежде всего в областной столице? Об этом- Ольга Яцык.Во Владимирской области - пятьсот два транспортных маршрута. И на каждом необходимо обновлять автопарк. Транспортной сфере нужна "перезагрузка". О ней говорили на выездном заседании Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению. В зале - представители администраций городов, эксперты транспортной отрасли, губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Буквально сегодня утром у нас было совещание по развитию общественного транспорта по городу Владимиру. Не скрою, что ситуация у нас не самая простая, перемены в этой отрасли назрели давно. В прошлом году мы сделали хороший шаг в укрепление общественных перевозок по территории области, то есть в наших районах. Но вот этот год будет посвящен как раз ситуации в самом, как вы сказали, столичном городе Владимире.Это недавние кадры. Улица Мира. Начало рабочего дня. Вспыхнул автобус 24С. Никто из пассажиров, к счастью не пострадал. А владимирцы в комментариях замечали: "Последние автобусы догорают". Пожары, поломки, долгое ожидание на остановках, особенно в мороз. Для жителей Владимира вопрос работы городского транспорта - особенно острый. Иногда автобус или троллейбус приходится ждать по двадцать-тридцать минут. Пассажиры регулярно жалуются на давку в часы пик. Участники выездного заседания надеются на позитивный опыт коллег, который можно перенять.Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению:- Владимир всегда был центральным городом России, имеет столичный статус, находится и находился на ведущем тракте, который соединяет практически всю страну. Тот опыт, который мы видим здесь, конечно же, полезен и интересен для страны в целом.Глава Владимира Дмитрий Наумов подчеркивает: к решению проблемы "подступились". 250 миллионов рублей направили на покупку двенадцати автобусов. Впереди - разработка новых программ транспортного планирования. Задача - уйти от "дублей" маршрутов, снизить кадровый дефицит. Сфере перевозок банально не хватает сотрудников. В этом, по мнению мэра, и кроется основная проблема вечной задержки общественного транспорта.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- На сегодняшний день у нас выход транспорта при 23-х автобусах и 58-ми троллейбусах составляет всего порядка 80-ти процентов. Остальной транспорт не может выйти по разным причинам. Из-за этого, конечно, мы имеем провалы по маршрутам.В будущем город планирует закупить в лизинг от пятидесяти до ста единиц нового транспорта. На данный момент владимирские автобусы изношены на семьдесят процентов, троллейбусы - на шестьдесят.Ольга Яцык, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”