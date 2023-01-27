Не стоит отсиживаться, пора брать все в свои руки.

Не стоит отсиживаться, пора брать все в свои руки.ОвенВремя созерцания: звезды отмечают, что вам не стоит суетиться и нон-стоп мелькать в лентах соц.сетей. Отойдите немного в тень, дайте людям по вам соскучиться. Ближайшие недели просто идеальны для тихого, спокойного отдыха.ТелецУстойчивость и постоянство – важные для Тельцов понятия, и вы вправе искать и находить именно такие варианты. Речь идет о социальной жизни, новых знакомствах, отношениях в комьюнити. Забейте на скромность, ищите своё!БлизнецыВстречают по одежке! Если вам не хватает вещей, которые подчеркивают статус, то самое время для их покупки. Венера напоминает, что всего одна деталь – галстук, брошь, очки – может как сделать ваш образ, так и перечеркнуть!РакПора на выход, дорогие Раки! Не слишком ли вы увлеклись домашними заботами? Венера призывает начать выгуливать купленные недавно наряды, ходить в кино и рестораны, делать селфи и говорить «да!» новым знакомствам.ЛевПикантный случай: Венера вошла в ваш сектор интимных тайн, глубоких переживаний и запретных тем. Но будьте осторожны: отношения, завязанные в такие периоды, как правило, содержат много страсти, и столько же компромата!ДеваДать второй шанс, а может даже третий – все это может Венера, которая пожаловала в Рыбы, где хранятся все ваши лавстори. Наладить отношения, которым уже не хватает огонька, или выйти на новую охоту – решайте сами!ВесыНаступают удачные дни для обращения к врачам, особенно для диагностики и установления причин проблем со здоровьем. Ну а если у вас никогда ничего не болит, вы редкий счастливчик, и это повод сказать спасибо звездам.СкорпионЕще немного, и даже самые стойкие Скорпионы станут сентиментальными романтиками! Все потому что звезды задействуют мягкую и нежную энергию Венеры в Рыбах. Пришло время для творчества, легкого флирта и любви.СтрелецЕсли вы заметили, что все чаще подписываетесь на блогеров, которые кулинарят, выращивают цветы или детей, значит, Венера в Рыбах права – пришло время стать домашними. Исполняйте свои хотелки, время подходящее!КозерогНаступает время душевного общения: в ближайшее время будут преобладать мягкие и вкрадчивые голоса, приятные собеседники, деликатные окружающие. Действуйте так же, продвигайтесь к цели на мягких кошачьих лапках.ВодолейВенера покинула ваш знак, освободив место в голове, которое отныне будут занимать не любовь и шопинг, а более практичные вещи. И хотя ваш мозг еще не перестроился, вам стоит знать, что удача в финансах возможна, как никогда!РыбыДолой темные цвета и зимние брюки! Венера пожаловала в ваш знак, незаметно меняя ваше отношение к себе и окружающему миру. Покупайте новую одежду, косметику, меняйте прическу – мейковер пойдет вам на пользу!