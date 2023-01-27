Врач-терапевт рассказала причины и последствия кровотечения из носа

Врач-терапевт рассказала причины и последствия кровотечения из носаКровотечение износа — неприятное явление, с которым сталкивается каждый третий челлвек. В большинствеслучаев, этот процесс проходит быстро, доставляя легкий дискомфорт. Однако, врач-терапевтИрина Ярцева в разговоре с предупредила чем может быть опаснокровотечение из носа.Эксперт поясняет,что кровь идет, когда повреждаются сосуды. Это может быть обусловлено генетически,если сосуды расположены близко к слизистой. Или, например, кровотечение можетвызвать сухость воздуха, злоупотребление каплями и при курении."Ничегострашного в этом нет", — говорит медик.Также,кровотечение может вызвать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и нарушения работысердечно-сосудистой системы. Опаснее всего — кровотечение при гипертоническомкризе, ведь сосуды могут лопнуть не только в носу, но и в головном мозге."Сосуды вмозге лопнули, и оттуда произошло кровотечение, которое привело к инсульту исмерти", — так Ярцева описывает самый неблагоприятный сценарийкровотечения.Важно знать, умереть от потери крови в таком случае невозможно,объем крови слишком мал для трагичных последствий.