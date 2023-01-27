Несколько советов экспертов, когда организму нужна помощь, а на термометре не появился плюс.

Несколько советов экспертов, когда организму нужна помощь, а на термометре не появился "плюс".Январскиепраздники позади, за окном еще сугробы снега, а солнце пока не появляется такчасто, как бы хотелось. Зимняя хандра, кажется, еще страшнее осенней — уж оченьхочется поскорее весны. Однако, никто не отменял ни рабочего графика, ни жизни— нужно и хочется оставаться бодрым и энергичным.Эксперты в сференутрициологии и фитнеса поделились с изданием ""тремя советами, как поднять работоспособность зимой.Прежде всего,необходимо наладить питание. Зимой организму как никогда нужны цитрусовые,поскольку они богаты витаминами и антиоксидантами. Эти микроэлементы помогаютголовному мозгу концентрироваться и решать разные задачи. Кроме этого, организмнуждается в полезных жирах. Их можно найти в орехах, семечках, авокадо, а такжев жирной рыбе и печени.Во-вторых, нужнаактивность и физическая нагрузка. По словам фитнес-тренера, они помогают нетолько улучшить внешний вид, но и "прокачать" мозг. Тренировки развиваютспособности к обучению, поднимают нейропластичность памяти.И, конечно,нельзя забывать про питьевой режим. Чистая вода — это основа энергообмена ворганизме человека. Постепенно привыкая пить несколько литров в день, мызакладываем телу привычку постоянно оставаться активным.