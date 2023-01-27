Несколько советов экспертов, когда организму нужна помощь, а на термометре не появился плюс.
Несколько советов экспертов, когда организму нужна помощь, а на термометре не появился "плюс".
Январские
праздники позади, за окном еще сугробы снега, а солнце пока не появляется так
часто, как бы хотелось. Зимняя хандра, кажется, еще страшнее осенней — уж очень
хочется поскорее весны. Однако, никто не отменял ни рабочего графика, ни жизни
— нужно и хочется оставаться бодрым и энергичным.
Эксперты в сфере
нутрициологии и фитнеса поделились с изданием ""
тремя советами, как поднять работоспособность зимой.
Прежде всего,
необходимо наладить питание. Зимой организму как никогда нужны цитрусовые,
поскольку они богаты витаминами и антиоксидантами. Эти микроэлементы помогают
головному мозгу концентрироваться и решать разные задачи. Кроме этого, организм
нуждается в полезных жирах. Их можно найти в орехах, семечках, авокадо, а также
в жирной рыбе и печени.
Во-вторых, нужна
активность и физическая нагрузка. По словам фитнес-тренера, они помогают не
только улучшить внешний вид, но и "прокачать" мозг. Тренировки развивают
способности к обучению, поднимают нейропластичность памяти.
И, конечно,
нельзя забывать про питьевой режим. Чистая вода — это основа энергообмена в
организме человека. Постепенно привыкая пить несколько литров в день, мы
закладываем телу привычку постоянно оставаться активным.