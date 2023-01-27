Избавляемся от неправильной осанки.

Избавляемся от неправильной осанки.Постоянная сутулость прямым образом влияет на здоровье спины, следствием чего становится чрезмерная нагрузка на позвоночник и позвоночные диски. Совокупность негативных факторов приводит к формированию неправильной осанки. К причинам недугам можно также отнести боли в пояснице и голове.На самом неделе неправильная осанка начинает формироваться еще в школе при ошибочном выборе положения за партой. Наверное, каждому приходилось слышать фразу "Не сутулься!"Конечно, все эти телодвижения происходят непроизвольно, поэтому детям бывает довольно трудно их контролировать. Однако с возрастом негативные факторы бьют по здоровью спины. Чтобы избавиться от проблем, необходимо соблюдать важные правила.Полезные советы помогут побороть неправильную осанку. Людям, испытывавшие проблемы со спиной, эксперты рекомендуют заниматься гимнастикой. Отличным решением будет йога или пилатес.Упражнения помогут в процессе укрепления спинных мышц, что поможет в избавлении от неправильной осанки. К примеру, простая утренняя зарядка позволит вам держаться в форме в течение всего дня.Однако и ночью лечебные процедуры не должны завершаться, поэтому, чтобы сохранить здоровую спину, не лишним будет приобрести ортопедический матрас. Еще один лайфхак – купите роликовый массажер для спины и шеи или ходите на массаж.Кроме того, для избавления от неправильной осанки необходимо адаптировать рабочее место под себя. Кресло и стол должны быть подобраны по высоте. Спинка кресла должна доходить минимум до лопаток. Монитор следует установить на уровне глаз.