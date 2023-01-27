Поклонники вывели Павла Прилучного на чистую воду.

Поклонники вывели Павла Прилучного на чистую воду.Отношения35-летнего актера Павла Прилучного и молодой 26-летней актрисы Зепюр Брутянразвивались стремительно. По слухам, уже через пару месяцев после начала отношенийони решили пожениться. Сыграв свадьбу прошлым летом, пара не думаетостанавливаться. Поговаривают, что вторая жена Прилучного уже ждет малыша.А пока парочкаскрывает такие подробности, в Сети появилось милое видео. Об этом сообщает . Зепюр сделала нарезкувидео, где влюбленный Павел Прилучный появляется с шикарными букетами. Девушка заявила— она обожает живые цветы дома, на съемках и в поездках. По заверению Брутян,муж всегда помнит о маленькой слабости.Позже, осыпавшийцветами любимую, актер признался — он узнал о предпочтениях девушки еще во времясъемок сериала "В клетке". Говорят, именно там между актерамипробежала искра. Вот только поклонники не оценили откровенность ПавлаПрилучного. Самые внимательные зрители посчитали и пришли к выводу: любовь кцветам незнакомой девушки Павел запомнил гораздо раньше, чем следовало бы."Запомнил,когда еще был женат", "А потом скажете, что Паша был честен сАгатой", "Жди, когда запомнит фразу параллельной актрисы", —написали недоброжелатели пары в комментариях.