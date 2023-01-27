Столица остается общероссийским лидером по безопасности дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица остается общероссийским лидером по безопасности дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что по сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 34%. Более чем в 2,5 раза снизилось количество смертей."Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира", – мэр.На 35% сократилось количество ранений. Это в три раза ниже показателей 2010 года.Положительная динамика продолжается. За 12 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 21-го на 10% уменьшилось количество аварий, число погибших сократилось на 16%, а пострадавших – на 9%.Для повышения уровня безопасности в Москве внедряют новую модель прогноза и предотвращения ДТП, рассказал Собянин. Свой вклад в уменьшение количества происшествий внесло внедрение платных парковок, что позволило избавиться от хаотичных автостоянок и очагов аварийности, отметил мэр."Мы ставим современные камеры фотовидеофиксации, активно развиваем сеть выделенных полос для наземного городского транспорта, снижаем трафик и скорости, устанавливаем светофоры и многое другое. Это большая эффективная работа и мы ее продолжаем", – подчеркнул градоначальник.В прошлом году в столице добавили новые пешеходные переходы и островки безопасности в местах наибольшей аварийности. На МКАД и основных магистралях установили 1,3 тысячи камер видеонаблюдения.Для школьников провели 784 профилактических урока. В 2022 году по сравнению с 21-м число погибших на дорогах детей уменьшилось на 40%.В столице в прошлом году 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. С 2011 года городе построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.