В последний раз Дмитрия Борисова видели в прошлом году.

В последний раз Дмитрия Борисова видели в прошлом году.Почти месяц назад, то есть в конце декабря, Первый канал показал последний выпуск ток-шоу "Пусть говорят", ведущим которого является Дмитрий Борисов. Тогда россияне видели шоумена в последний раз. А когда после новогодних праздников в эфир вернулись многие передачи первой кнопки, "Пусть говорят" среди них не оказалась.Что же случилось? Люди предположили, что передача не вернулась в сетку Первого канала из-за Дмитрия Борисова, который не появляется и в соцсетях. Последняя публикация телеведущего в популярной социальной сети была лишь 14 января. Поклонники забили тревогу. Они начали переживать за 37-летнего шоумена.Кстати, после новогодних каникул не вернулась в эфир Первого канала передача "Время вспомнить", которую ведет Александр Гордон. Однако можно с уверенностью сказать, что 58-летний телеведущий уже вернулся к работе, поскольку на первой кнопке выходят новые выпуски шоу "Мужское / Женское".Ранее россияне обсуждали внешний вид Дмитрия Борисова. Явившись на светское мероприятие, ведущий "Пусть говорят" шокировал публику лишними килограммами. Люди начали думать, что у продюсера начались какие-то проблемы со здоровьем. Подробнее об этом "Дни.ру".