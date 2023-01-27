Малые деревни и сёла Владимирской области получат поддержку на обустройство инфраструктуры. Проект...

Малые деревни и сёла Владимирской области получат поддержку на обустройство инфраструктуры.Проект Партии «Единая Россия» «Российское село» дал старт новому конкурсу. Его задача - оказать реальную помощь жителям глубинки.В селе Парковом всего 36 постоянных жителей. Но маленькому сплоченному коллективу многое под силу. Вместе убирают снег, обустраивают цветники, проводят праздники и детские соревнования, приглашая к участию молодежь. Победителей награждают из средств собственного призового фонда.Григорий Мишин, активист сёла Парковый:- Футбольный турнир, два турнира по настольному теннису, хочется отметить, что весь инвентарь - наши личные вложения, далее - фестиваль снежных фигур и спортивные мероприятия – лыжные гонки, гонки на ватрушках.Жители Паркового мечтают о благоустройстве территории. И о том, чтобы село попадало в бюджетные проекты.Надежда Чернышова, староста сёл Парковый и Фёдоровское:- Это не только наши проблемы, но и всех малых сел, что финансирование и какие-то проекты начинаются от ста человек и мы не можем попасть ни в один проект. У нас нет ни клуба, где мы могли бы собрать детей или провести какие-то мероприятия, ни детских площадок, ничего у нас, к сожалению, нет!Во время пандемии энтузиасты Паркового возвели в селе мемориал участникам Великой Отечественной войны. Сами заказали проект, вручную расчистили берёзовую рощу, сделали насыпь. В архивах собрали сведения о своих героических прадедах. Помог даже настоятель местной церкви. Для мемориала он подарил церковный колокол.Ещё одна мечта селян - восстановить наследие 19 века - усадьбу Константина Толя, сына участника Отечественной войны 1812-ого года. Он был важным государственным деятелем и прогрессивным человеком. В его доме располагалась котельная. Она отапливала весь комплекс, подавая горячий воздух по трубам, покрытым изнутри глазурью, чтобы сажа не оседала на них.Еще в двухтысячных была возможна реставрация. Была цела и кровля. Сейчас она рухнула. Медленно разрушается и само здание.Айтуган Текегалиев, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Российское село» во Владимирской области:- Есть люди, которые хотят эту усадьбу взять на поруки, восстановить, сделать здесь место для посещения туристов, но собственник земли под зданием и этого здания пока не представляет возможным взаимодействие в этом направлении.Парковый ждет инвесторов. Усадьба Толя могла бы стать ещё одной туристической точкой притяжения. Готовятся в селе и к новому строительному сезону. Четыре гектара выделяет администрация Юрьев-Польского района, а посильную помощь окажет проект партии «Единая Россия» «Российское село» во Владимирской области.Айтуган Текегалиев, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Российское село» во Владимирской области:- Мы организуем новый конкурс, который будет затрагивать малые сёла и деревни с небольшим количеством жителей. Для этого нужно создать свою страницу ВКонтакте, активно в ней участвовать, подписаться на мою страницу ВКонтакте Айтуган Текегалиев.В планах на 23-ий год - строительство детской, баскетбольной, волейбольной площадок и поля для минифутбола.Вера Куликова. «Вести-Владимир»