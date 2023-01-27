Громил подъезд и ломился в квартиры. Неизвестный парень вскрыл кодовый замок в доме 17а на Больших ременниках и устроил дебош. Инцидент произошел ранним утром. Жильцы проснулись в пять часов

Громил подъезд и ломился в квартиры. Неизвестный парень вскрыл кодовый замок в доме 17а на Больших ременниках и устроил дебош. Инцидент произошел ранним утром. Жильцы проснулись в пять часов от сильного шума. Молодой человек выдрал дверцу щитка и частично оборвал провода. Валентина Гудкова, жительница дома №17а Больше всего пострадал щиток. Мы думали, его вообще оторвут.