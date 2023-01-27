После прокурорской проверки в отношении главы администрации Суздаля возбуждено административное дело за нарушения при складировании снега. По информации пресс-службы надзорного

После прокурорской проверки в отношении главы администрации Суздаля возбуждено административное дело за нарушения при складировании снега. По информации пресс-службы надзорного ведомства, в Суздале имеется 3 места для складирования снега, на которых выявлены грубые нарушения санитарных правил: на объектах отсутствует водонепроницаемое покрытие, а также обваловка сплошным земляным валом, что может привести к загрязнению используемого земельного участка,