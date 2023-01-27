Болеющая Саша Савельева вместе с сыном сейчас находятся в Израиле.

Болеющая Саша Савельева вместе с сыном сейчас находятся в Израиле.Певица иэкс-солиста группы "Фабрика" Саша Савельева три года назад сталамамой. В браке с актером и звездой сериала "Татьянин день" КирилломСафоновым пара воспитывает сына Леона. Осенью прошлого года отец семействарешил покинуть страну и перебрался в Израиль. Там у мужчины живут мама исестры, да и к тому же есть местный паспорт. Спустя время Саша отправилась заним.К сожалению, пребываниев другой стране омрачилось неприятным событием. Сначала заболел ребенок, а затемслегка и Саша Савельева. Тяжело болеющая певица практически не выходила всоциальные сети, заставив поклонников сильно переживать. Буквально на днях онасмогла рассказать в микроблоге последние новости."Это гриппсвалил нас с Леончиком… Сегодня первый день, когда блеснула надежда на скорое выздоровление",— написала Савельева.По словам Саши,Леон очень сильно кашлял. Израильские врачи поставили ребенку диагноз иназначили лекарства. Выбора нет — родителям пришлось обновить свою аптечку. Самаже певица чувствует себя сильно лучше и уже готова вернуться к работе. Правда,к какой именно — неизвестно. Саша Савельева обмолвилась, что начала осваиватьновую профессию.