Болеющая Саша Савельева вместе с сыном сейчас находятся в Израиле.
Болеющая Саша Савельева вместе с сыном сейчас находятся в Израиле.
Певица и
экс-солиста группы "Фабрика" Саша Савельева три года назад стала
мамой. В браке с актером и звездой сериала "Татьянин день" Кириллом
Сафоновым пара воспитывает сына Леона. Осенью прошлого года отец семейства
решил покинуть страну и перебрался в Израиль. Там у мужчины живут мама и
сестры, да и к тому же есть местный паспорт. Спустя время Саша отправилась за
ним.
К сожалению, пребывание
в другой стране омрачилось неприятным событием. Сначала заболел ребенок, а затем
слегка и Саша Савельева. Тяжело болеющая певица практически не выходила в
социальные сети, заставив поклонников сильно переживать. Буквально на днях она
смогла рассказать в микроблоге последние новости.
"Это грипп
свалил нас с Леончиком… Сегодня первый день, когда блеснула надежда на скорое выздоровление",
— написала Савельева.
По словам Саши,
Леон очень сильно кашлял. Израильские врачи поставили ребенку диагноз и
назначили лекарства. Выбора нет — родителям пришлось обновить свою аптечку. Сама
же певица чувствует себя сильно лучше и уже готова вернуться к работе. Правда,
к какой именно — неизвестно. Саша Савельева обмолвилась, что начала осваивать
новую профессию.