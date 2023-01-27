28 января 2023 года проходит церковный праздник Павлов день. В этот день дни становились длиннее,...
28 января 2023 года проходит церковный праздник Павлов день. В этот день дни становились длиннее, ночи – короче. В старину, этот день еще называли днем колдунов. Считалось, что именно в этот день можно было научиться колдовству.
Что можно делать в Павлов день, 28 января 2023 года?
1. В этот день принято носить свой оберег, так как легко получить сглаз и навести порчу.
2. Хороший день для проведения свадеб и обряда венчания.
3. Нужно сходить в церковь.
4. Искренность и открытость - главные чувства этого дня.
Что нельзя делать в Павлов день, 28 января 2023 года?
1. Постараться избегать недоброжелателей, врагов, лучше с ними не ругаться.
2. Сегодня нельзя завидовать, хамить, особенно старшим по возрасту людям.
3. Не рекомендуется заниматься магией и колдовством, может быть опасно для здоровья.
Приметы в Павлов день, связанные с погодой:
Сильный снег - к морозам
Яркие звезды на небе - к вьюге
Дует сильный ветер - будет лето холодным
Снегири прилетели - погода переменится
Фото pxfuel.com