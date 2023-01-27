Немощный Градский пугал всех

Немощный Градский пугал всехОтец русского рока ушел из жизни осенью 2021-го года, что стало огромной трагедией, пожалуй, для всей страны. Что уж говорить, с момента утраты уже прошли годы, а народ до сих пор не может смириться. В ноябре Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, после чего он умер, так и не придя в сознание.Не секрет, что незадолго до смерти музыкант продолжал работать, даже несмотря на плохое самочувствие. Так, он до последнего снимался в шоу "Голос", а на площадку приезжал в пугающем состоянии. Участница программы Алла Рид, которая в тот момент работала в студии в качестве корреспондента, раскрыла неизвестные подробности последних дней жизни легенды.По ее словам, здоровье 72-летнего Александра Градского тщательно оберегали, а потому старались не вытаскивать его из дома по пустякам. Но артист все равно умудрился заразиться коронавирусом, что спровоцировало проблемы с сердцем и ногами. Музыкант был немощен и очень плох, что шокировало находящихся на площадке людей."Я видела, как его привозили на кровати, я говорила всем: "Что вы делаете? Он же сейчас умрет!", – поделилась Алла Рид.Впрочем, по ее мнению, маэстро хотел такого финала: увлеченный музыкой и взволнованный судьбой проекта Александр Градский хотел уйти как настоящий творческий человек – прямо на сцене.