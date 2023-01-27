Эксперты и представители власти обсудят ситуацию и выслушают мнения жителей.

В Центре управления регионом прошел прямой эфир с Федором Лавровым, сопредседателем регионального штаба ОНФ, председателем Общественной палаты Владимира. Федор Никитович рассказал о проблемах жителей, которые решает ОНФ совместно с региональными и муниципальными властями.Затронутых во время эфира тем было немало: ремонт дороги на ул. Тихонравова во Владимире, замороженное строительство хоккейной площадки в поселке им. Воровского, помощь владимирским бойцам в зоне СВО и населению Донбасса, а также работа Общественной палаты города.Однако помимо общественной работы Федор Никитович занимается образовательной деятельностью. Он ректор Владимирского института туризма и гостеприимства. Поэтому в эфире не обошлось без обсуждения вопроса, , — давно назревшая необходимость модернизации здания железнодорожного вокзала.- На эту тему было немало встреч и дебатов. Мне как специалисту, который готовит кадры для туристской сферы, в первую очередь, важно, как сделать так, чтобы гости нашего региона оставались здесь дольше, а не уезжали тут же, увидев, что творится у «ворот» - на нынешнем вокзале. Кроме того, информация передается из уст в уста, и потенциальные туристы, получив непредвзятую рецензию (нет эскалаторов, электричка может остановиться на заснеженных путях, багаж придется нести на себе), вряд ли загорятся идеей приехать к нам. Я побывал во многих странах — есть с чем сравнить. Владимирский вокзал необходимо приводить в соответствие с требованиями времени. Что касается фасадного материала: да, в старину этот материал был самым ходовым, но тогда не было современных технологий, которые позволяют сочетать и красоту, и комфорт. Сохранять прошлое важно, но нельзя забывать и о реалиях: вокзал обязан выполнять главную роль — обеспечивать удобство людей. Наше культурное белокаменное наследие — это архитектура, которой богата владимирская земля, - подчеркнул он.Стоит отметить, что все финансовые затраты на реконструкцию здания берет на себя РЖД. Ни городской, ни областной бюджеты выделять средства не будут. 30 января Общественная палата Владимира и Общественная палата Владимирской области проведут слушания по вопросу проекта обновления вокзала. Эксперты и представители власти обсудят ситуацию и выслушают мнения жителей.