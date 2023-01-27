Сложный характер Бузовой

Сложный характер БузовойПоющей телеведущей как-то не везет с мужчинами. Начиная со времен "Дома-2" звезда меняла женихов как перчатки: Роман Третьяков, Тимофей Майоров, T-Killah... Но сердце подарила Дмитрию Тарасову, который в будущем его разбил. С тех пор Ольга Бузова продолжает искать счастье, но провальные отношения с Давидом Манукяном показали, что не все так просто.В причинах несчастий блондинки кто только не разбирался – психологи, тарологи, экстрасенсы – но пока ни один не смог дать ей действенный совет. А что думают подруги? Близкая знаменитости Мария Погребняк в беседе с журналистами порассуждала о том, почему ее звездная приятельница несчастлива в вопросах сердечных.Жена известного футболиста своим комментарием буквально обрекла подругу на одиночество, заверив, что все дело в современных мужчинах, а на них Ольга Бузова вряд ли может повлиять. По словам светской львицы, сегодня женщин окружают "единоличники" и "самоуверенные" представители сильного пола, которые пытаются подогнать избранниц под себя."Но это вообще никогда не прокатывает для девушек, которые себя реализовали и уже сами всего достигли", – приводит слова Марии ПогребнякПоющая телеведущая, по ее мнению, именно такая. Так что, все, что остается делать, это ждать, когда на ее пути встретится другой тип мужчин – сочетающий в себе качества мужа, друга, партнера, проводника и поддержки. Ну, а когда это произойдет с Ольгой Бузовой, неизвестно.