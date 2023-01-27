Сотрудники ГТРК Владимир получили награды на журналистском конкурсе Ответственность. Позиция....
Сотрудники ГТРК "Владимир" получили награды на журналистском конкурсе "Ответственность. Позиция. Признание".
Во Владимире сегодня наградили победителей конкурса "Ответственность. Позиция. Признание".
Церемония прошла в Доме Дружбы. В зале - представители СМИ из всех районов. Лауреатов премии в разных номинациях поздравил губернатор Александр Авдеев. Глава региона подчеркнул: сегодня журналисты работают в новых форматах и условиях. Настало время новых тем и героев. В числе победителей - и сотрудники ГТРК "Владимир": Дарья Давыдова, Юлия Шувалова, Анастасия Сахарова, Ольга Слободнюк и Андрей Синягин. Сегодня подведены и итоги конкурса "Хрустальный микрофон" памяти диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Награду вручили нашей коллеге Анастасии Сахаровой.
Анастасия Сахарова, спецкорреспондент и ведущая новостей:
- Говорят, что любовь живет 3 года, но у меня она живет уже больше 6 лет. Это любовь к профессии. Это было моей мечтой - получить этот хрустальный микрофон. Я очень рада, что она исполнилась.