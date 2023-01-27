Сотрудники ГТРК Владимир получили награды на журналистском конкурсе Ответственность. Позиция....

Сотрудники ГТРК "Владимир" получили награды на журналистском конкурсе "Ответственность. Позиция. Признание".Во Владимире сегодня наградили победителей конкурса "Ответственность. Позиция. Признание".Церемония прошла в Доме Дружбы. В зале - представители СМИ из всех районов. Лауреатов премии в разных номинациях поздравил губернатор Александр Авдеев. Глава региона подчеркнул: сегодня журналисты работают в новых форматах и условиях. Настало время новых тем и героев. В числе победителей - и сотрудники ГТРК "Владимир": Дарья Давыдова, Юлия Шувалова, Анастасия Сахарова, Ольга Слободнюк и Андрей Синягин. Сегодня подведены и итоги конкурса "Хрустальный микрофон" памяти диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Награду вручили нашей коллеге Анастасии Сахаровой.Анастасия Сахарова, спецкорреспондент и ведущая новостей:- Говорят, что любовь живет 3 года, но у меня она живет уже больше 6 лет. Это любовь к профессии. Это было моей мечтой - получить этот хрустальный микрофон. Я очень рада, что она исполнилась.