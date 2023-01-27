Сейчас питомец восстанавливается после происшествия.

Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области откачали и спасли кошку на пожаре в Гусь-Хрустальном. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина МищенкоВ 07.50 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме. Прибыв на место ЧП, пожарные увидели сильное задымление в детской комнате. В доме находились четыре человека. Все успели покинуть помещение.«Хозяйка рассказала, что в доме осталась кошка. Спасатели нашли животное, которое надышалось угарным газом. Они начали откачивать питомца при помощи дыхательного аппарата. Пушистая начала дышать. Сейчас 2-летняя Няша восстанавливается после происшествия», - уточнила Екатерина Мищенко.На тушение огня выезжали три пожарных машины и 15 человек личного состава. Площадь пламени составила 50 квадратных метров.