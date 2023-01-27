Осталось получить заключение геральдической экспертизы и сертификаты.

У Камешковского района скоро появится свой флаг. Осталось получить заключение геральдической экспертизы и необходимые сертификаты.Как сообщили в правительстве Владимирской области, в основу стяга легли элементы районного герба, а цвета дополнят геральдическую символику. Зелёный олицетворяет жизнь, возрождение и природу. Жёлтый ассоциируется с богатством, урожаем и интеллектом. Белый - мудрость и благородство. Синий - символ красоты, мягкости и величия.