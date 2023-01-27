Утром 27 января в Гусь-Хрустальном произошел сильный пожар на площади 50 кв.м., который чуть не унес жизнь кошки по имени Няша. К счастью, на место происшествия вовремя подоспели спасатели. По

Утром 27 января в Гусь-Хрустальном произошел сильный пожар на площади 50 кв.м., который чуть не унес жизнь кошки по имени Няша. К счастью, на место происшествия вовремя подоспели спасатели. По прибытии спасательной бригады в доме находились 4 человека. Они успели выбежать из дома, но пока пожарные тушили огонь, хозяйка сказала, что внутри осталась кошка. Сотрудники