На кузбасской автодороге иномарка попала в серьезное происшествие.

На кузбасской автодороге иномарка попала в серьезное происшествие.В Кузбассе на 255-м километре трассы "Сибирь" в Топкинском округе днем 27 января произошло лобовое столкновение KIA Rio и грузовика DAF с полуприцепом. Как сообщает , для 60-летней пассажирки иномарки это столкновение закончилось смертью.Предварительно установлено, что водитель "легковушки" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По данным , предполагаемого виновника ДТП увезли в больницу со множественными травмами.