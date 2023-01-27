Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - +100 Владимир собирается закупить до...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- +100Владимир собирается закупить до сотни новых троллейбусов и автобусов. Как решить транспортную проблему, обсудили в правительстве региона.- 27 январяОсмыслить прошлое, чтобы оно не стало будущим... В областной научной библиотеке почтили память жертв Холокоста.- Наши на СтудфестеИ слёт российских блогеров на берегах Невы. Кто представлял Владимирскую область?