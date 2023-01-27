Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
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Владимир собирается закупить до...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- +100
Владимир собирается закупить до сотни новых троллейбусов и автобусов. Как решить транспортную проблему, обсудили в правительстве региона.
- 27 января
Осмыслить прошлое, чтобы оно не стало будущим... В областной научной библиотеке почтили память жертв Холокоста.
- Наши на Студфесте
И слёт российских блогеров на берегах Невы. Кто представлял Владимирскую область?