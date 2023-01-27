Долгие годы хранивший молчание партнер Анастасии Заворотнюк раскрыл правду.

Долгие годы хранивший молчание партнер Анастасии Заворотнюк раскрыл правду.51-летняя актрисаи звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уженесколько лет борется со страшным диагнозом. В 2020 году стало известно, что уженщины диагностировали рак мозга — одно из самых страшных заболеваний. Семья онкобольнойЗаворотнюк скрывает подробности лечения и жизни любимой женщины, поэтомупоклонникам остается только гадать, как себя чувствует Анастасия.Недавно сталоизвестно, что на экране выйдет сериал с участием Заворотнюк. Она снялась впроекте под названием "Приставы" еще до болезни. По неизвестнымпричинам, сериал так и не появился на экранах, но спустя шести лет проектготовят к выходу. Партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу Кирилл Мелехов,хранивший долгие годы молчание, решился на откровенное признание.По словаммужчины, хоть сериал крутится вокруг рабочей жизни приставов, внутри есть иважная и интересная история любви. Возможно, именно она и сыграет решающую рольв сюжете."Мойперсонаж потерял семью, в а конце он влюбился в другую героиню", —рассказывает партнер Анастасии Заворотнюк.Кирилл добавляет,что в жизни актриса совсем не похожа на героиню "Моей прекраснойняни" Вику. На съемках Анастасия — большой профессионал и всегда готовапомочь в кадре.