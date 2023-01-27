Долгие годы хранивший молчание партнер Анастасии Заворотнюк раскрыл правду.
Долгие годы хранивший молчание партнер Анастасии Заворотнюк раскрыл правду.
51-летняя актриса
и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже
несколько лет борется со страшным диагнозом. В 2020 году стало известно, что у
женщины диагностировали рак мозга — одно из самых страшных заболеваний. Семья онкобольной
Заворотнюк скрывает подробности лечения и жизни любимой женщины, поэтому
поклонникам остается только гадать, как себя чувствует Анастасия.
Недавно стало
известно, что на экране выйдет сериал с участием Заворотнюк. Она снялась в
проекте под названием "Приставы" еще до болезни. По неизвестным
причинам, сериал так и не появился на экранах, но спустя шести лет проект
готовят к выходу. Партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу Кирилл Мелехов,
хранивший долгие годы молчание, решился на откровенное признание.
По словам
мужчины, хоть сериал крутится вокруг рабочей жизни приставов, внутри есть и
важная и интересная история любви. Возможно, именно она и сыграет решающую роль
в сюжете.
"Мой
персонаж потерял семью, в а конце он влюбился в другую героиню", —
рассказывает партнер Анастасии Заворотнюк.
Кирилл добавляет,
что в жизни актриса совсем не похожа на героиню "Моей прекрасной
няни" Вику. На съемках Анастасия — большой профессионал и всегда готова
помочь в кадре.