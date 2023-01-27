В горадминистрации подчеркнули, что новое оборудование заменяет пять дворников.

Во Владимире для борьбы с гололедом применяют дисковый скалыватель ССНД-45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Приспособление предназначено для уборки льда с тротуаров. Оно ставится на мини-погрузчик. При движении диск приподнимает и раскалывает лёд, не задевая асфальт.Накануне спецтехника помогла убрать наледь площадью 1000 квадратных метров на улице Белоконской. В горадминистрации подчеркнули, что оборудование заменяет пять дворников.