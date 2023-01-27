Славному российскому роду Столетовых в этому году 410 лет. Сегодня во Владимире торжественно...

Славному российскому роду Столетовых в этому году 410 лет. Сегодня во Владимире торжественно открыли обновленную экспозицию дома-музея Столетовых. Сам исторический флигель- объект Владимиро-Суздальского музея-заповедника- пережил масштабную реставрацию. С подробностями- Любовь Клюквина.Масштабная реставрация позади. Мемориальный музей Столетовых - во флигеле их родового дома - встречает первых гостей. Столетовы - старейший купеческий род Владимира. В середине 19-ого века их фамильное гнездо было одним из главных центров общественно-культурной жизни. Телепортирует в прошлое "вводный" зал - "Контекст".Сергей Харитонов, ответственный хранитель экспозиции дома-музея Столетовых, старший научный сотрудник музея-заповедника:- Главными героями нашего музея являются 4 брата, которые родились в первой половине 19 века и на середину 19 века пришлось их детство, их юность. И вот об этом рассказывает наш первый зал. О том каким был Владимир.Николай, Дмитрий, Александр, Василий. Братья Столетовы навсегда вписали свои имена в историю родного края и всей страны. Экспозиция - это посвящение истории знаменитой семьи и погружение в эпоху. Вот, к примеру, ожившие воспоминания из детского дневника Александра Григорьевича. Будущего великого физика.- Наконец, настало желанное время. В 6 часов с припорядочным запасом пряников вышли мы из дому.Мемориальный дом-музей Столетовых - единственный в России - был открыт в мае 1976-ого. Реставрация велась последние 3 года. Сейчас здесь 6 залов. Это рассказ о семейном быте знаменитой фамилии, русско-турецкой войне и ее герое - генерале Столетове, который командовал болгарским ополчением. Здесь же залы Александра Столетова - исследователя фотоэффекта и ферромагнетизма. В дом-музей вернулись физические приборы - из лаборатории, в которой работал учёный.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Самое важное, что, вы посмотрите, это не просто комната, это ещё и лекторий, и, мы очень надеемся, что это пространство станет любимым для школьников, для студентов университета. И здесь будут встречи с молодыми учеными.Славные имена и дела Столетовых сегодня звучат особенно мощно, подчёркивает губернатор Александр Авдеев. Россия- вновь - на историческом переломе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Крымские события 150-летней давности - крымские события сейчас. Необходимость проявить волю, мужество и государственную позицию.//Вклад в науку и образование. И не зря у нас именно именами братьев Столетовых называют ВлГУ. Это пример того, как в семье и военное дело, и служение науке служит в итоге на благо отечеству.Для любителей науки и истории создадут обучающую программу. Составить её помогут политехнический музей, МГУ, ВлГУ и Министерство культуры.Елена Харламова, директор департамента музеев и внешних коммуникаций Министерства культуры:- Президент запустил в прошлом году программу и просил обратить внимание именно на краеведческие музеи. И региональные присоединились. Программа запущена и большое количество музеев в стране начало изменяться, и, мне кажется, это как раз тот музей, который может стать образцом.Почетный гость музея- Анатолий Столетов- потомок знаменитого рода. Он привёз в дар генеалогическое древо Столетовых - 17 поколений.- Я писал и книги, и истории, и программы для школ. И часто выступаю в школах, в институтах, в Болгарии выступал, в Москве, во Владимире, в Покрове. Везде рассказывал о наших знаменитых предках. И дети ещё интересуются, как составить родословное древо.Уже летом при столетовском доме откроется сад. Там будут проходить общедоступные лекции.Любовь Клюквина, Илья Хлудов