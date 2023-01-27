Мэрия города Владимира рассказала о новом оборудовании, которое с недавних пор используется в областном центре для уборки льда и спрессованного снега. «Центр управления городскими

Мэрия города Владимира рассказала о новом оборудовании, которое с недавних пор используется в областном центре для уборки льда и спрессованного снега. «Центр управления городскими дорогами» освоил дисковый скалыватель снежного наката ССНД-45, который поможет для уборки дорог и тротуаров. Оборудование устанавливается на мини-погрузчик, который приподнимает диск и раскалывает лед, не повреждая асфальт. «К примеру, вчера с