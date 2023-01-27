Во Владимире прозвучит Сталинградская симфония Шостаковича Сегодня вечером в Центре классической...

Во Владимире прозвучит "Сталинградская симфония" ШостаковичаСегодня вечером в Центре классической музыки владимирский губернаторский оркестр под руководством Артёма Маркина исполнит знаменитое произведение Дмитрия Шостаковича - симфонию номер 8. "Сталинградскую". На репетиции побывала Мария Платанюк.В этой великой музыке - печать гения и... времени. Владимирский губернаторский симфонический оркестр представляет Восьмую Сталинградскую. Произведение выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича. Беспощадно правдивая, с эмоциями, раскалёнными до предела, суровая, напряженная. Такова "Сталинградская" симфония. Это рассказ о молоте войны, великом мужестве и преодолении. По словам маэстро Артёма Маркина, музыкальный вечер - посвящение героической дате в истории нашей страны. 80-летию победы над фашистами под Сталинградом.Артём Маркин, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки:- Музыка Шостаковича философская, она неминуемо вызывает визуальные образы. И они здесь тоже есть. О них сказал сам автор: "Я хотел выразить всю трагедию, ужас и боль войны. Я хотел выразить сопротивление, победу и радость".Работу над симфонией №8 Дмитрий Шостакович начал в столице, продолжил в Иванове. К творчеству Дмитрий Дмитриевич вернулся после мучительного выздоровления после брюшного тифа. Спустя время эту симфонию, названную Сталинградской, услышит весь мир. Первые радиотрансляции произведения собрали аудиторию в 25 миллионов человек.Образы - в голосе каждого инструмента. В Сталинградской симфонии - металлический скрежет танков, артиллерийские залпы, стоны и боль истерзанной земли и душ. От страшной силы, несущей гибель всему живому - к буре и просветлению. Тишине. Выстраданному покою.Мария Платанюк, корреспондент:- Симфония номер 8 до минор была написана Дмитрием Шостаковичем летом 1943-го, а впервые была исполнена 4-го ноября того же года симфоническим оркестром СССР. Близкие друзья Шостаковича называли восьмую симфонию самой трагической его работой.Сталинградская битва - это 200 дней и ночей на подступах к Волге и Дону. В огненном аду. Сражение, которое длилось с июля 42-го по февраль 43-го, обеспечило коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 миллион 130 тысяч человек. Таковы потери Красной армии под Сталинградом. Там сложили головы и 10 тысяч бойцов 316-ой дивизии. Она была сформирована в Вязниках из жителей владимирского края.В струнных - вся гамма чувств. Людмила Балашова - первая скрипка владимирского губернаторского оркестра подчеркивает: здесь её инструмент "разнохарактерный". Исполнение восьмой симфонии Шостаковича - особая ответственность для каждого музыканта.Людмила Балашова, первая скрипка владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Разнохарактерная в этом произведении. Она и лиричная, она и суровая. И как Артём Эдуардович сказал, что тема злого гения есть, и она также будет в пятой части проигрываться уже сольно. Одна скрипка играет эту тему.В 8-ой Сталинградской симфонии - предостережение и память. О великом подвиге тех, кто остановил фашизм.Мария Платанюк, Александр Голубев. "Вести-Владимир"