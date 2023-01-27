Во Владимире вынесен приговор аферисту, создавшему финансовую пирамиду с ущербом более 60 миллионов...

Во Владимире вынесен приговор аферисту, создавшему финансовую пирамиду с ущербом более 60 миллионов рублей.Фрунзенский районный суд г. Владимира доказал причастность 36-летнего местного жителя к 38 эпизодам мошенничества.В 2014 -2020 годах обвиняемый убеждал клиентов заключать договоры займов и передавать ему наличные денежные средства для якобы их дальнейшего инвестирования. За это он обещал выплату высоких процентов.Однако в действительности инвестиции не осуществлялись. Финансист лишь частично выплачивал проценты некоторым вкладчикам за счет вновь полученных от новых членов пирамиды денег. Остальные средства он тратил на личные нужды.Следователями собрана достаточная доказательственная база по 38 эпизодам на общую сумму почти 60 млн. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе расследования порядка 15 млн. были возвращены потерпевшим.Как рассказали в областной прокуратуре, полученные от потерпевших займы мужчина проигрывал на тотализаторе, делая ставки в букмекерских конторах. Свою вину осужденный признал частично, объяснив, что страдал игровой зависимостью.Приговор - лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: freepik.com