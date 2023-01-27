Во Владимирской области 28 января, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, до 5...

Во Владимирской области 28 января, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, до 5 градусов мороза.В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-западный, 1-3 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -2…-3, днём до 5 градусов мороза.По народному календарю, 28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В старину говорили: «Пётр-Павел дня прибавил», потому что световой день начал расти. Существовали приметы: если звёзды сильно блестят, то мороз усилится, а если они тусклые, то будет тепло. Если тучи шли с севера, то оттепели не ждали. Снежный буран днем предвещал крепкий мороз ночью.Фото: https://www.pxfuel.com/en/