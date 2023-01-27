Во Владимирской области пенсионер зарезал обидчика своей бывшей жены и сына. Жителя...

Во Владимирской области пенсионер зарезал обидчика своей бывшей жены и сына.Жителя Юрьева-Польского признан виновным в том, что в ночь на 7 июля 2022 года он, будучи недовольным угрозами со стороны потерпевшего в адрес бывшей жены и ее сына нанес ему четыре удара ножом. От полученных ран пострадавший скончался.Суд учел его явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправность и аморальность поведения потерпевшего, раскаяние подсудимого и его пожилой возраст и состояние здоровья. Кроме того, нет нареканий на его поведение подсудимого со стороны участкового, а соседями он характеризуется с положительной стороны.В итоге, суд назначил 7 лет 4 месяца строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos