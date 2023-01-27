Во Владимирской области приняли закон, который позволит многодетным семьям сохранить право на...

Во Владимирской области приняли закон, который позволит многодетным семьям сохранить право на земельный участок при гибели участника СВО.26-го января депутаты утвердили изменения в одну из статей закона «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».Теперь в случае гибели члена многодетной семьи на специальной военной операции - право на бесплатное получение земельного участка у родителей будет сохраняться.Сообщается, что необходимость редактирования закона возникла из-за того, что сегодня происходит в мире, стране и регионе.Распространяться новые правила будут на отношения, возникшие с 24-го февраля 2022 года.Напомним, что льгота, касающаяся бесплатного участка земли под строительство, теряла силу, если семья переставала считаться многодетной из-за смерти или гибели одного из детей.Фото: pxfuel.com