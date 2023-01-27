Во Владимирской области будут рассматривать уголовное дело об увольнении шести заместителей...

Во Владимирской области будут рассматривать уголовное дело об увольнении шести заместителей директора «Дорожно-строительного управления №3».Напомним, предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.Дело в том, что с 23 июля 2020 года по 29 апреля 2021 года из-за личного желания генерального директора были уволены шесть его заместителей.На официальном сайте Ленинского районного суда города Владимира сообщается, что причиной стала — критика подчиненных.И каждому из своих бывших заместителей генеральный директор (за счет средств государственного предприятия) были выплачены единовременные денежные пособия. Общая их сумма составила 2 754 556 рублей.В данный момент уголовное дело находится на рассмотрении у судьи. Заседание назначено на 7 февраля 2023 года.Фото: pxfuel.com