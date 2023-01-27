Во Владимирской области составлен список личных приемов главных врачей медучреждений В обобщенном...

Во Владимирской области составлен список личных приемов главных врачей медучрежденийВ обобщенном региональным минздравом перечне - больницы и поликлиники, взрослые и детские. А также медицинские колледжи.Кроме того, в нем есть приемные дни часы руководителей станций скорой помощи, диспансеров, а также специализированные дома ребенка.График личных приемов главных врачейФото https://www.pxfuel.com/en