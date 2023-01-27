Во Владимирской области составлен список личных приемов главных врачей медучреждений
В обобщенном...
Во Владимирской области составлен список личных приемов главных врачей медучреждений
В обобщенном региональным минздравом перечне - больницы и поликлиники, взрослые и детские. А также медицинские колледжи.
Кроме того, в нем есть приемные дни часы руководителей станций скорой помощи, диспансеров, а также специализированные дома ребенка.
График личных приемов главных врачей
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