Во Владимирской области стало популярным видео, на котором белка пытается найти свои запасы...

Во Владимирской области стало популярным видео, на котором белка пытается найти свои запасы провизии.В ситуации, когда все дорожает, впору делать запасы. Как сыщик Белкин из Радужного...Так местный любитель фауны назвал героя этого видео. На нем белка отыскивает в сугробах свои же схроны с провизией. В комментариях заводчики домашних белок пишут, что зверьки часто прячут еду. Да так, что сами потом найти не могут.