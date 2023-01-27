Во Владимирской области стало популярным видео, на котором белка пытается найти свои запасы...
Во Владимирской области стало популярным видео, на котором белка пытается найти свои запасы провизии.
В ситуации, когда все дорожает, впору делать запасы. Как сыщик Белкин из Радужного...
Так местный любитель фауны назвал героя этого видео. На нем белка отыскивает в сугробах свои же схроны с провизией. В комментариях заводчики домашних белок пишут, что зверьки часто прячут еду. Да так, что сами потом найти не могут.