Во Владимирской области в музее-заповеднике Александровская слобода проводят интерактивную...

Во Владимирской области в музее-заповеднике "Александровская слобода" проводят интерактивную программу для студентов.В Александрове продолжают отмечать Татьянин день. Интерактивную программу для первокурсников местных колледжей приготовил музей-заповедник "Александровская слобода".Сегодня их снова приглашают в музейную гостиную, чтобы узнать больше о традициях празднования дня студентов, которые берут начало в позапрошлом веке. Например, про обычай писать адрес мелом на спине. Студентов так "помечали" в кабаках на случай крайнего опьянения, чтобы ямщики знали, куда везти тело. Или про историю "Чижика-пыжика". Оказывается, это ироничное прозвище носили зазнайки из престижного тогда Императорского училища правоведения в Петербурге.Обо всем этом студентам рассказывают в "Слободе", угощают чаем со сладостями, а Татьянам еще и вручают сувениры в виде репринта старинной тематической открытки.- Интересные конкурсы были. Также являюсь студентом медицинского александровского колледжа. Вот пришли на Татьянин день студента. Очень интересно, очень занимательно. Весело. Как-то неожиданно, что здесь так хорошо.