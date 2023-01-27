Во Владимирской области в особой экономической зоне в Ковровском районе готовятся к запуску новые...

Во Владимирской области в особой экономической зоне в Ковровском районе готовятся к запуску новые производства.В Ковровском районе в особой экономической зоне готовят к запуску первые производственные площадки. С резидентами в ходе рабочей поездки встретился губернатор Александр Авдеев.В селе Алачино глава региона побывал на одной из точек особой экономической зоны - строительстве тепличного комплекса. Здесь возведут 6 туннельных теплиц, в которых высадят клубнику, салаты и зелень, а также новый для нашей страны гибрид брокколи - брокколини. Выращивать овощи будут по вертикальной технологии. На вьезде в особую экономическую зону уже построены очистные. Впереди - решение проблем с электричеством. На подходе - до 5 новых инвесторов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Работа не останавливается. Идёт бетонирование корпусов, строительство и даже уже запуск производств. И в 23-ем году уже ряд произодств начнёт работатьОдно из предприятий в Новосельском поселении (его профиль - компрессионный трикотаж) планирует выпускать продукцию и для нужд военных. Новые рабочие места создаст и предприятие по производству насосов. Корпус уже готов. Особое внимание уделят комплексному развитию особой экономической зоны. Как подчеркнула глава поселка Доброград-1 Алла Кочеткова, акцент делают и на инфраструктуру. Параллельно строятся муниципальная школа, детсады, парк.