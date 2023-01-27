Последние данные о состоянии Романа Костомарова.

Последние данные о состоянии Романа Костомарова.На днях СМИ сообщили, что угодившему в реанимацию 45-летнему фигуристу Роману Костомарову может потребоваться операция на сердце. Якобы врачи всерьез обсуждают хирургическое вмешательство. Однако вскоре сразу несколько источников сообщили, что в операции больше нет смысла.Дело в том, что состояние Романа Костомарова не насколько тяжелое, чтобы отправлять его в хирургическое отделение. Олимпийский чемпион еще может выкарабкаться сам, поэтому врачи отказались его оперировать. По данным СМИ, спортсмен по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но уже открыл глаза.Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 17 дней назад. Тогда стало известно о том, что у олимпийского чемпиона односторонняя пневмония и грипп. Фигуриста подключили к экстракорпоральной мембранной оксигенации (это необходимо при острой тяжелой дыхательной недостаточности) На днях его отключили от этого аппарата.Роман Костомаров и Татьяна Навка, выступая на XX зимних Олимпийских играх в Турине (2006), завоевали золотые медали. Они также одержали победу на двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.